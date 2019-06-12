ارتفاع بورصة السعودية 1.06% بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.06% رابحا 95.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9084.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق الموازية- نمو بنسبة 3.76% رابحاً 128.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3548.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 184.9 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 109 شركة، فيما تراجعت 61 شركة.

وارتفع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.23%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.06%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%.

وجاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.74%، تليه صناعة الورق بنسبة 6.41%، ثم تهامة بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم "أسمنت العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.69% ثم أسمنت ينبع بنسبة 1.48%، ثم التعاونية بنسبة 1.34%.