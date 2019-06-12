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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:34 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحا 1.90 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.97 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 784 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.83%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.70%، مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 4.05%، شركة ناس بنسبة 2.17%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.26% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.62%.
 
 

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