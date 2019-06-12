ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ 225 ألف فدان وجارى الحصر

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشان متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ225ألف فدان الموسم الحالى وجارى الزراعة وحصر المساحات.

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، يقول فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى 225 ألف فدان وجارى الزراعة والحصر، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس مديريات الزراعة، أن هناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج.

قال الدكتور هشام مسعد ، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إنه منذ بدء موسم زراعات القطن تم توفير جميع بذرة القطن وفقا للمساحات والمناطق المستهدفة التى تزرع بها القطن وفقا للقرار الوزارى، موضحا أن صدور القرار الوزارى بشان القطن وتحديد الأصناف حتى لا تحدث خلط الأصناف، وتوزيع البذرة على الجمعيات وعمل برامج إرشادية وتدربيى للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم.