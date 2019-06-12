سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ 225 ألف فدان وجارى الحصر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:32 م
ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ 225 ألف فدان وجارى الحصر زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشان متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن  لـ225ألف فدان الموسم الحالى  وجارى الزراعة وحصر المساحات.

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، يقول  فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا  ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى  225 ألف فدان وجارى الزراعة والحصر، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج.

 وأضاف رئيس  مديريات الزراعة، أن هناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج.

قال الدكتور هشام مسعد ، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إنه منذ بدء موسم  زراعات القطن تم توفير  جميع بذرة القطن وفقا  للمساحات والمناطق  المستهدفة التى تزرع بها القطن وفقا للقرار الوزارى، موضحا أن  صدور  القرار  الوزارى  بشان القطن  وتحديد الأصناف حتى لا تحدث خلط الأصناف، وتوزيع البذرة على الجمعيات وعمل برامج إرشادية وتدربيى للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم.

 


القطن

مستلزمات الانتاج

مديريات الزراعة

اصناف القطن

الأسمدة

الخدمات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برامج توعوية إرشادية لمزارعى النخيل لحماية الإنتاج من 3 أمراض فطرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص

نائب وزير الزراعة تبحث مع خبراء أمريكيين تطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م

موافقة هيئة الاستثمار والإنماء الزراعى على المساهمة بمشروع لتصنيع الألبان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:48 م

حملات مكثفة لضبط الأدوية واللقاحات البيطرية المحظورة بـ 5 محافظات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:22 م

نقيب الفلاحين: توقعات بتراجع سعر كيلو الليمون لـ 7 جنيهات خلال أيام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة