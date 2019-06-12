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اجتماع وزارى لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للتصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:33 ص
اجتماع وزارى لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للتصالح فى مخالفات البناء مخالفات بناء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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عقد عدد من وزارء الحكومة اجتماعا فى مقر وزارة التنمية المحلية، من أجل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلى لللائحة بكل حزم وحسم بمعرفة السادة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات و مسئولى حماية الأراضى بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.

وسيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضى بمديريات الزراعة بالمحافظات ، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمراينة طبقاً للتصوير الجوى الذى تم فى 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها مع سرعة إرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التى يرغبون بها فيما يخص الحيز العمرانى، وسيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين فى اللجان التى سيتم تشكيلها فى المحافظات، ونشر المخطط التفصيلى الذى سيتم الانتهاء منه فى دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.

 


التنمية المحلية

مخالفات بناء

بناء مخالف

المجتمعات العمرانية

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