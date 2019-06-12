اجتماع عربى برئاسة سلطنة عمان لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

(أ ش أ)

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برئاسة صالح بن سعيد العبيدانى مدير دائرة إعداد الخطط التنموية بالمجلس الأعلى للتخطيط فى سلطنة عمان، وبمشاركة مسؤولي ملفات التنمية المستدامة بالدول العربية .

وقالت الدكتورة ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية إن جدول الأعمال يحتوي على العديد من الموضوعات الهامة التي تأتي على رأس أولويات الأمة العربية الخاصة بالتنمية المستدامة، وتشمل هذه الموضوعات القضاء على الجوع فى المنطقة العربية، والشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات .



وأضافت العجيزي - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للجنة - أن الاجتماع سيناقش -على مدى يومين- أيضًا موضوعات مستجدة تتعلق بتكوين شراكات فاعلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع الشباب والمجتمع المدني من خلال مجموعة الشباب العربي للتنمية المستدامة والمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة.



وتابعت أنه سيتم تقديم تقارير وعروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من ضمنها نتائج ورشة العمل حول "دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وكذلك عرض حول "مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة" يقدمه المجلس العربي للمياه.



وعرضت العجيزي على الاجتماع خلاصة ورشة العمل التي نظمتها الجامعة العربية أمس الثلاثاء، حول دور العطاء الاجتماعي والتي استعرضت نماذج وآليات أوجه التعاون بين مؤسسات العطاء الاجتماعي والحكومات العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أنه سيتم اليوم بلورة وصياغة مسودة إطار استرشادي للتعاون فيما بين الحكومات ومؤسسات العطاء الاجتماعي وإرسالها للدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه تمهيدا لإطلاقه خلال فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة والمزمع عقده في مصر خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر القادم.

ودعت العجيزي الوفود العربية للمشاركة في فعاليات الأسبوع وإثراء مناقشاته وتقديم التصورات والمقترحات بشأنه.