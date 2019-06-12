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اجتماع بوتين ترامب فى مجموعة العشرين قد يُعقد ولكن بشكل وجيز

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:33 م
اجتماع بوتين ترامب فى مجموعة العشرين قد يُعقد ولكن بشكل وجيز ترامب وبوتين
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب قد يجتمعان بشكل وجيز فى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان فى أواخر يونيو الجارى.
وأضاف ريابكوف -لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "إذا لم تقدم واشنطن لروسيا أي إشارات ملموسة حول مثل هذا الاحتمال فإنه من المرجح أن يكون هذا اللقاء على شكل اجتماع وجيز".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الثلاثاء إن ترامب يأمل أن يلتقي في أوساكا مع كل من بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج.
وأشار نائب الوزير إلى أن واشنطن لم تقدم أي مقترحات ملموسة حتى الآن.
وتابع الدبلوماسي "لا نرى أي إشارات ملموسة بصرف النظر عن ما نسمعه من حين لآخر من ممثلي الولايات المتحدة. لكن الاتصالات على هذا المستوى لا يتم إعدادها بشكل عام من خلال تبادل بعض التعليقات الشفوية حرة".


دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

قمة مجموعة العشرين

أوساكا

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