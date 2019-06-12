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إنفوجراف.. 250% نسبة نمو الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الأخيرة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:04 ص
إنفوجراف.. 250% نسبة نمو الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الأخيرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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نمت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات. وبحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.

وبحسب البيانات فإن الاستثمارات بلغت العام المالى 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفى العام التالى 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار.

كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار. وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.

وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالى 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.

وفى العام المالى الماضى انخفضت الاستثمارات بمعدل طفيف حيث بلغت 7.7 مليار دولار، نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية.

 

 

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الاستثمار الاجنبي المباشر

الاستثمارات الاجنبية

حجم الاستثمارات الاجنبية

وزارة الاستثمار

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