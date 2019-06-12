إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المناطق الحرة العامة والجديدة

كتب عبد الحليم سالم

يعد نمط الاستثمار فى المناطق الحرة العامة من الأنماط التى حققت نجاحا كبيرا فى مصر، وبالتالى فإن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى توليها اهتمام كبيرا بهدف زيادة الاستثمارات فيها.

ولتحقيق ذلك أعلنت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى مختلف المحافظات.

تعرف على كافة المعلومات حول المناطق الحرة القائمة والمناطق الجديدة.

1- يبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة الحالية 1095 مشروعا.

2 - يبلغ حجم رؤوس الاموال المستثمرة فيها 12.5 مليار دولار.

3 - وتبلغ التكاليف الاستثمارية لها نحو 26.3 مليار دولار.

4 - وتصل حجم الاستثمارات الاجنبية فى المناطق الحرة 2.15 مليار دولار.

5 - توفر المناطق الحرة 194 ألف فرصة عمل.

6 - حققت المناطق الحرة 6 مليارات دولار فى الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى.

7 - تعمل الوزارة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة تضم 1000 مشروع وتوفر 120 الف فرصة عمل

8 - المناطق الجديدة هى المنيا، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الحرفيين بالجيزة، جمصة بالدقهلية، اسوان، كفر الشيخ.