إعدام طن صلصة طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطوخ

القليوبيه-نيفين طه

تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية، من إعدام كمية كبيرة من صلصة الطماطم والخل لظهور علامات عفن بهما داخل منشأة بمدينة طوخ .

وكانت قد وردت معلومات لقسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، عن وجود منشأة تقوم بغش الخل الطبيعي وترويجه، وبناء على تعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتورة الفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، تم شن حملة مكبرة شارك فيها كلا من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية بالقليوبية،ووجدي محمد صلاح.

وتم إعدام طن ومائة كيلو من صلصة الطماطم و270 لتر خل ، لكونهما غير صالحين للاستهلاك الآدمي لظهور علامات عفن بهما.



















