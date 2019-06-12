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إضبط مخالفة.. صور .. إلقاء القمامة على بحر شبين بالمحلة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:18 ص
إضبط مخالفة.. صور .. إلقاء القمامة على بحر شبين بالمحلة إلقاء القمامى فى بحر شبين بالمحلة
الغربية – عادل ضرة

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كارثة بيئية جديدة تشهدها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد قيام مسئولى حى ثان المحلة، والأهالى بإلقاء القمامة على شاطئ بحر شبين، فى محاولة لردم بحر شبين دون أن يتدخل أحد لرفع القمامة.

ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة على شاطئ بحر شبين بكميات كبيرة، وإنبعاث الروائح الكريهة منها، وتطاير القمامة فى بحر شبين.

يذكر أن بحر شبين يقع عليه محطة مياه المحلة القديمة  والمحطة الجديدة، ومأخذ مياه الشرب لغزل المحلة، ومحطة مياه شرب كفر حجازى.

وأرسل الأهالى شكاوى وصور لمجلس الوزراء ومحافظ الغربية، لإنقاذهم من القمامة التى تعانى منها المنطقة، والتى تسببت فى تلوث المياه، مطالبين بسرعة رفع القمامة، قبل أن تستخدم فى ردم البحر.

 

إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة (1)
إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة

 

إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة (2)
إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة

 

إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة (3)
إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة 

 

إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة (4)
إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة

 

إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة (5)
إلقاء القمامة ببحر شبين بالمحلة

 


المحله

محافظ الغربية

بحر شبين

تلوث بحر شبين

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