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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة نقل وآخرى بطريق ميت غمر الزقازيق

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:39 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة نقل وآخرى بطريق ميت غمر الزقازيق حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أصيب أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث تصادم بين سيارة نقل وآخرى ربع نقل، على طريق ميت غمر الزقازيق.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر، بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر الزقازيق أمام الكوبري العلوي بين سيارة نقل وأخري ربع نقل، وعلى الفور انتقل لمقدم احمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كل من "دميانة حنا فهيم" 12 سنة، و"شيماء سليم ابراهيم نصر" 30 سنة، و"حنان حنا فهيم"، و جميعهم من كفر إبراهيم يوسف، و"لبيب عبدة لبيب" 40 سنة، من كفر سليمان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج.
 
 
 
 

محافظه الدقهليه

حادث تصادم

امن الدقهليه

مدير امن الدقهليه

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