إصابة 3 أطفال بحالة تسمم غذائى بعد تناولهم وجبات معلبة بالوادى الجديد

أصيب 3 أطفال من أهالى قرية 13 والتابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بحالة اشتباه فى تسمم غذائى وذلك عقب تناولهم بعد الحلويات والمعلبات الخارجية وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتلقوا الإسعافات الأولية واخذ بعض عينات القيء الخاص بهم وإرسالها لمعهد السموم للتحليل وتمت إحالتهم لمستشفى الداخله العام لاستكمال العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول 3 أطفال من احد أهالى قرية رقم 13 التابعة لمركز الفرافرة فى حالة إعياء شديد ويعانون من قىء شديد وأعراض تسمم وتبين أنهم على هشام على 5 سنوات ومروى هشام على 9 سنوات واحمد هشام على 5 سنوات مصابين بحالة اشتباه تسمم غذائى وجرى اسعافهم وإحالتهم إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.