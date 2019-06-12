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إصابة طالبتين بالإغماء خلال امتحان الإنجليزى للثانوية العامة ببنى سويف

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:39 ص
إصابة طالبتين بالإغماء خلال امتحان الإنجليزى للثانوية العامة ببنى سويف إسعاف - ارشيفية
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أصيبت طالبتين بالإغماء فى امتحانات الثانوية العامة،اليوم الاربعاء، بمحافظة بنى سويف أثناء أداء امتحان اللغة الانجليزية.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، والمتمركزة أمام اللجنة، طالبة وتدعى "نورهان.ن.م" 19 سنة، بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان اللغة الانجليزية، بمدرسة "فاطمة الزهراء" الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى،  لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، كما أصيبت، الطالبة "هبة ر ج" بلجنة مدرسة "السيدة عائشة" الثانوية بنات، بحالة إغماء، وتم نقلها لمستشفى بنى سويف  التخصصى.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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