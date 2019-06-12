إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

فريق المحافظات

أصيب منذ قليل شخصان بإصابات بالغة وذلك فى حادث تصادم سيارتين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

لقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع حادث تصادم سيارتين، أمام مصنع عز بالسادات ونتج عنها إصابة محمد صبحى السيد28 عاما، باشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات متفرقه، ورأفت سعيد عبدالحليم باشتباه ارتجاج بالمخ، على الفور انتقلت سيارتا، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.