إحباط تسلل 41 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 41 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 41 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة. كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 7 قطع ونصف طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "محمود ب ح"- مواليد 1989، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 7 قطع متوسط الحجم ونصف طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام تقريبا.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجا، وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.