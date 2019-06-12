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لتغيبهم عن العمل..

إحالة 34 موظفًا وطبيبًا بالمستشفى المركزى ووحدات صحية بقها للتحقيق

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:12 ص
إحالة 34 موظفًا وطبيبًا بالمستشفى المركزى ووحدات صحية بقها للتحقيق مستشفى - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، برئاسة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، حملة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية، بناءً على تعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، حيث قام مدير إدارة المتابعة بالوحدة بالمرور المفاجئ على المستشفى المركزى والإدارة الصحية ومكتب صحة قها خلال الفترة المسائية، للتأكد من انتظام سير العمل والحضور فى المواعيد الرسميه لضمان تقديم الخدمات للأهالى.

 

وأكدت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، أنه تم رصد غياب 34 ما بين موظف وإدارى، حيث إنه بالمرور ومتابعة دفتر الحضور والانصراف تبين غياب 22 طبيبا، و12 موظفا إداريا بدون إذن، وتم تحرير مذكرة لاتخاذ اللازم نحوهم وإحالتهم للتحقيق.

 

وأوضحت رئيس مدينة قها، أن الحملة تأتى فى إطار الحرص على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، والتأكد من تواجد مقدمى الخدمة كل فى مكانه.


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