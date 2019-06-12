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أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأمريكية فى بولندا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:36 م
أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأمريكية فى بولندا أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج
وكالات الأنباء

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رحب أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلق بزيادة القوات الأمريكية فى بولندا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وقال ستولتنبرج فى تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء "إننى أرحب بقرار الولايات المتحدة بزيادة تواجد جيشها فى بولندا"، متابعا "هذا يدل بقوة الالتزام الأميركى بالأمن الأوروبي، وبتقوية الروابط عبر الأطلسي".

 

كان ترامب أعلن قبل ساعات، اليوم، أن واشنطن بصدد نقل جزء من قواتها من ألمانيا إلى بولندا.

 

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض مع الرئيس البولندى أندجيه دودا، اليوم الأربعاء "نتحدث عن 2000 جندي، وسوف ننقلهم من ألمانيا إلى مكان آخر".

 

وأوضح ترامب"سنعيد انتشار القوات ولن نرسل مزيدا منها إلى أوروبا… قواتنا أمضت وقتا طويلا فى ألمانيا، وسوف ننقل جزءا منها إلى بولندا، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية أميركية فى مكان مميز فى بولندا، نحن لم نتخذ قرارا أو صيغة نهائية حول هذا الأمر، لكن المنشأة فى حد ذاتها ستكون على الطراز العالمي".

 

كان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف قال فى تصريحات سابقة إن زيادة عدد العسكريين الأميركيين فى بولندا سيكون انتهاكا لاتفاق "روسيا-الناتو"، موضحا "هذا يعكس سياسة الولايات المتحدة المتمثلة فى نقض جميع الاتفاقيات التى كانت موجودة فى مجال الأمن فى منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".


ينس ستولتنبرج

الناتو

حلف شمال الأطلسى

ترامب

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