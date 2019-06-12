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أمير الكويت: نؤيد كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لمواجهة الإرهاب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:48 م
أمير الكويت: نؤيد كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لمواجهة الإرهاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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أعرب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده الشديد لاستهداف مطار (أبها) الدولي السعودي بمقذوف، اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات وإلحاق أضرار بصالة المطار.

وأكد أمير الكويت - في برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، مجددا في ذات الوقت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.


 وأكد أمير الكويت أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، ويزعزع الأمن والاستقرار في السعودية، يتنافي مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، سائلا المولى، تعالى، أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه.


كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

 


الكويت

امير الكويت

السعوديه

مطار ابها

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