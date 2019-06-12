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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 وارتفاع جماعى عدا الدولار والريال مستقران

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:28 م
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 وارتفاع جماعى عدا الدولار والريال مستقران عملات - صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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ارتفعت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019، بشكل جماعى مقارنة بختام تعاملات الأمس، باستثناء سعر الدولار والريال السعودى واللذان حققا استقرارا أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء، فيما جاءت العملات التى ارتفعت أسعارها مقابل العملة المصرية متمثلة فى اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

 

 

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات فى تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، علاوة على سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب آخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك حرصا على التعريف بالتغيرات التى تطرأ على أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المصرية، خاصة الدولار الذى يعد أكثر العملات تغيرا.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.92 للشراء، 19.06 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.24 جنيه للشراء، و 21.42 جنيه للبيع.

  

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بشكل طفيف، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55 جنيه للشراء، 55.40 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.68جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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