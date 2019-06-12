أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-6-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.5 مليون ورقة مالية بقيمة 680 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.83%، والعرب على 6.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 9391 جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.7 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

جارانتى أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (683) لسنة 2019 بوقف شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها. أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (683) لسنة 2019 بوقف شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها.

وحدد عمران، فى خطاب لهيئة الرقابة المالية، نشرته البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 13 يونيو حتى يوم 12 يوليو.

الشورت سيلينج أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 684 لسنة 2109، بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 684 لسنة 2109، بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.