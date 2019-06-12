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أخبار × 24 ساعة.. تأمين التغذية الكهربائية لجميع استادات كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تأمين التغذية الكهربائية لجميع استادات كأس الأمم الإفريقية استاد القاهرة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

الرقابة الصحية تعلن تسجيل أول منشأة طبية لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل

 

100 مليون صحة تحذر من تناول الشاى بعد الوجبات: يمنع الجسم من امتصاص الحديد

 

التموين تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح مستورد فى مناقصة عالمية

 

طرح الليمون بـ45 جنيها بفروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة

 

التموين: تكرير زيت الطعام الخام وطرحه على بطاقات التموين

 

تأمين التغذية الكهربائية لجميع الاستادات استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

 

نائب وزير الزراعة تبحث مع خبراء أمريكيين تطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن

 

نقيب الفلاحين: توقعات بتراجع سعر كيلو الليمون لـ 7 جنيهات خلال أيام

 

لجنة إيراد نهر النيل: مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية

 

متدربون من حوض النيل يتعرفون على الإطار القانونى والتنظيمى للممرات المائية

 

نائب وزير التعليم: تصحيح امتحانات الدبلومات مستمر.. والنتيجة نهاية الشهر الجارى

 

تصحيح كراسات بوكليت اقتصاد الثانوية العامة مع الجغرافيا خلال الفترة المقبلة

 

"التعليم" تعلن اليوم نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2019

 

القوى العاملة: مستعدون لإدخال أى تعديل فى قانون النقابات العمالية

 

 


أخبار × 24 ساعة

امتحانات الثانوية

تأمين التغذية الكهربائية

الاستادات

كأس الأمم الإفريقية

السلع الغذائية

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