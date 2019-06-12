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آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:00 ص
آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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لجأ الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، الذى بدأ الطلاب امتحانه صباح اليوم الأربعاء، إلى حيلة جديدة من خلال قيام الطالب بإخفاء رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت الامتحانية لصعوبة تحديد هويته.
 
ويعتبر الكود آلية مهمة لفريق الغش الإلكترونى للوصول وتحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات. 
 
وفى السياق ذاته تحدث سؤال امتحان اللغة الانجليزية" البرجراف"، عن أهمية استخدام التكنولوجيا فى التعليم.
 
وكان بعض الطلاب قاموا بنشر أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى( الإنجليزية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من بدء الامتحان، وجار التأكد من صحة الأجزاء المنشورة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
 
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغه الانجليزيه

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