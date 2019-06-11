8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ

كتب - إسماعيل رفعت

تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء الجمعة القادمة، افتتاح تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة والذى يفتح بابه للمصريين والأجانب لتقديم خدمات هى كالتالى..

1 - يشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة.

2 - تطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3 - تزويد المكتبه بكتب عربية ومترجمة.

4 - إعداد المركز لاستقبال الدارسين.

5 - فتح باب القبول بالمركز فور افتتاح مرحلة التطوير.

6 - انطلاق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019 / 2020.

7 - افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور وتفقد بعض الأعمال الإنشائية بها.

8 - أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.