8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء الجمعة القادمة، افتتاح تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة والذى يفتح بابه للمصريين والأجانب لتقديم خدمات هى كالتالى..
1 - يشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة.
2 - تطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3 - تزويد المكتبه بكتب عربية ومترجمة.
4 - إعداد المركز لاستقبال الدارسين.
5 - فتح باب القبول بالمركز فور افتتاح مرحلة التطوير.
6 - انطلاق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019 / 2020.
7 - افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور وتفقد بعض الأعمال الإنشائية بها.
8 - أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.
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