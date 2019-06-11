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8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص
8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ مسجد الصحابة بشرم الشيخ لغات
كتب - إسماعيل رفعت

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تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء الجمعة القادمة، افتتاح تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة والذى يفتح بابه للمصريين والأجانب لتقديم خدمات هى كالتالى..
 
1 - يشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة.
2 - تطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3 - تزويد المكتبه بكتب عربية ومترجمة.
4 - إعداد المركز لاستقبال الدارسين.
5 - فتح باب القبول بالمركز فور افتتاح مرحلة التطوير.
6 - انطلاق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019 / 2020.
7 - افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور وتفقد بعض الأعمال الإنشائية بها.
8 - أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.
 

شرم الشيخ

مسجد الصحابة

مركز الثقافة الاسلامية بشرم الشيخ

جنوب سيناء

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