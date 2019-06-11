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68 حالة مرضية فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.. وعلاج 61 حالة باللجان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:20 م
68 حالة مرضية فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.. وعلاج 61 حالة باللجان طلاب ثانوية عامة
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت الغرفة المركزية، المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة، 68 بلاغاً لحالات مرضية، خلال ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
 
تعانى أغلب الحالات من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.
 
تم إسعاف 61 حالة فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة، وغادرت المستشفى بعد تلقى العلاج وتحسن حالتها الصحية، فيما لاتزال 6 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع  مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
 
 
 

 


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