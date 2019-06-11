50 مركز شباب وناديا بأسيوط لنقل مباريات كأس أمم أفريقيا .. تعرف عليهم

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن تجهيز 50 مركز شباب ونادى رياضى بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض، لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وذلك لاستقبال المواطنين ورواد المنشآت الرياضية مجانًا، لمشاهدة وتشجيع المنتخب المصرى؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

"اليوم السابع" ينشر عناوين وأماكن 50 مركز شباب وناديا بأسيوط لنقل مباريات أمم أفريقيا واستقبال المواطنين مجانا.

1- إستاد أسيوط الرياضى بمدينة أسيوط

2- نادى أسيوط الرياضي

3- نادى الشبان المسلمين

4- مركز شباب ناصر

5- مركز شباب دير درنكه بمركز أسيوط

6- مركز شباب ريفا

7- مركز شباب موشا

8- مركز شباب منقباد

9- مركز شباب بنى حسين

10- مركز شباب مسرع

11- مركز شباب سلام

12- مركز شباب درنكة

13- مركز شباب بنى غالب

14- مركز شباب المطيعة

15- نادى ابوتيج الرياضى بمركز أبوتيج

16- مركز شباب ابوتيج

17- مركز شباب النخيلة

18- مركز شباب دوينة

19- نادى البدارى الرياضى بمركز البداري

20- مركز شباب العقال البحري

21- مركز شباب النووارة قبلي

22- نادى القوصية الرياضى بمركز القوصية

23- مركز شباب القوصية

24- مركز شباب الشيخ نجيب

25- مركز شباب فزارة

26- مركز شباب الدوير بمركز صدفا

27- مركز شباب صدفا

28- مركز شباب الوعاضلة

29- نادى ديروط الرياضى بمركز ديروط

30- مركز شباب ديروط الشريف

31- مركز شباب صنبو

32- مركز شباب جرف سرحان

33- مركز شباب الفتح بمركز الفتح

34- مركز شباب الواسطي

35- مركز شباب بنى مر

36- نادى ساحل سليم الرياضى بمركز ساحل سليم

37- مركز شباب ساحل سليم

38- نادى الغنايم الرياضي

39- مركز شباب الغنايم

40- مركز شباب حى بحرى الغنايم

41- مركز شباب دير الجنادلة

42- مركز شباب حى السلام بمركز منفلوط

43- مركز شباب جحدم

44- مركز شباب بنى عدى أولاد عليو

45- مركز شباب بنى عدى البحرية

46- مركز شباب نزة قرار

47- نادى ابنوب الرياضي

48- مركز شباب ابنوب

49- مركز شباب كوم ابوشيل

50- مركز شباب بنى محمديات