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34 % من سكان مصر دون 15 عاما.. 10 أرقام عن الخصائص السكانية للمصريين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:18 ص
34 % من سكان مصر دون 15 عاما.. 10 أرقام عن الخصائص السكانية للمصريين 34% من سكان مصر دون 15 عام- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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أظهرت أرقام حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة السكان دون 15 عاما بلغت فى بداية عام 2019 الجارى 34.2% من إجمالى سكان مصر، الذى سجل 98.1 مليون نسمة فى 1 يناير 2019.

كما أظهرت الأرقام والتى أعلنها الجهاز فى كتيب "اللمحة الإحصائية- مصر 2019"، الصادر عنه حديثاً، عدد من المؤشرات حول الخصائص السكانية للمصريين فى عام 2019، تمثل أبرزها فى المؤشرات التالية:

 

1- بلغ عدد سكان مصر فى 1 يناير 2019 نحو98.1 مليون نسمة.

 

2- 50.5% من إجمالى عدد السكان، ذكور.

 

3- 47.6% من إجمالى عدد السكان، إناث.

 

4- 34.2% نسبة السكان دون 15 عاما من إجمالى عدد سكان مصر.

 

5- 61.9% نسبة السكان فى الفئة العمرية من 15- 64 عام.

 

6- 3.9% نسبة السكان فى عمر 65 عاما فأكثر.

 

7- 42.7% نسبة السكان فى الحضر من إجمالى عدد السكان.

 

8- 57.3% نسبة السكان فى الريف من إجمالى عدد السكان.

 

9- 71.2 سنة متوسط العمر المتوقع للذكور "عند الميلاد".

 

10- 73.9 سنة متوسط العمر المتوقع للإناث "عند الميلاد".


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