319 مليون وظيفة حول العالم مساهمة قطاع السياحة فى خلق فرص العمل

كتبت آمال رسلان

أكدت منظمة السياحية العالمية أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة، بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أى واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام 2018.

كذلك أكدت منظمة السياحة العالمية أن السياحة خلال 2018 ولدت من خلال صادرات الزائرين "إنفاقهم ومشترياتهم داخل الوجهة السياحية" نحو 1,7 تريليون دولار أمريكى، بما يعنى 6,6% من إجمالى صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم، وبمعدل 5 مليارات دولار أمريكى فى اليوم.

وللعام السابع على التوالى، كان نمو الصادرات السياحية 4% والذى حقق نمواً أعلى من نمو الصادرات السلعية والذى كان 3% فى عام 2018، وتضخ السياحة 8,8 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى "10,4% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي".

وتحتل صناعة السياحة ثالث أكبر صناعة فى العالم بعد البترول والصناعات الكيميائية، وأحد أكبر القطاعات الاقتصادية فى العالم الذى يخلق فرص عمل ويحفز الصادرات ويولد الرخاء فى جميع أنحاء العالم.