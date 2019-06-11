15 يونيو.. الإدارية العليا تنظر طعون إلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن "الصيادلة"

كتب أحمد عبد الهادى

تستكمل الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا، السبت المقبل 15 يونيو، نظر الطعون المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، والتى حملت أرقام 58038، 58039، 58032، وذلك بعد أن تم إحالتها من دائرة الفحص لدائرة الموضوع لاستكمال تقديم المستندات المطلوبة فيها.

وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المتضمن تأييد رفع الحراسة، اما الطعنان المقامان من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن الاستمرار فى انتخابات نقابة الصيادلة، والتى أجريت فى 16 أبريل الماضى.