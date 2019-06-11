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14 دولة عربية و1500 طالب يشاركون فى بطولة شرم الشيخ للروبوت

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:01 م
14 دولة عربية و1500 طالب يشاركون فى بطولة شرم الشيخ للروبوت استقبال محافظ جنوب سيناء لنائب رئيس الجمعية العربية للروبوت
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أيمن القباني، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت، للتنسيق المبدئي لإقامة البطولة العربية الثالثة عشر للروبوت، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 27 الي 30 مارس ٢٠٢٠.
 
وستتم البطولة بمشاركة ١٤ دولة عربية واكثر من ١٥٠٠ طالب ومدرب وحكم عربي،  من سن ٦ سنوات الي نهاية المرحلة الجامعية، والتي سبق واستضافتها مدينة شرم الشيخ في دورتها الحادية عشر في مارس ٢٠١٨، وتعد إحدي فعاليات الجمعية العربية للروبوت، والتي يرأسها المهندس اسماعيل حسن ياسين.

السياحة العربية

شرم الشيخ

محافظ سيناء

بطولة الروبوت

مال واعمال

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