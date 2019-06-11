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100 مليون صحة تحذر من تناول الشاى بعد الوجبات: يمنع الجسم من امتصاص الحديد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص
100 مليون صحة تحذر من تناول الشاى بعد الوجبات: يمنع الجسم من امتصاص الحديد الشاى بعد الوجبات يمنع الجسم من امتصاص الحديد - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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حذرت مبادرة 100 مليون صحة من تناول الكبار والصغار الشاى عقب الوجبات الغذائية، مؤكدة أنها عادة مضرة بالصحة لأن الشاى يمنع الجسم من امتصاص الحديد.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن تناول الأطفال للشاى يصيبهم بالأنيميا وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة للطفل، ونصحت المبادرة باستبدال الشاى للأطفال بالعصائر الطبيعية .

وطالبت المبادرة بضرورة تعود الكبار والصغار على العادات الغذائية الصحية والاهتمام بالرياضة وممارستها على الأقل 3 مرات أسبوعيا.

وتابعت المبادرة أنه ينبغى على أولياء الأمور تناول الشاى فى أوقات تكون بعيدة عن تناول الطعام، خاصة الوجبات الرئيسية.

 


الشاى

100 مليون صحة

الكبار

الصغار

الوجبات

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