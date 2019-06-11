سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

‏صور .. محافظ المنوفية يتقدم المسيرة الشبابية إحتفالاً بالعيد القومى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:08 م
‏صور .. محافظ المنوفية يتقدم المسيرة الشبابية إحتفالاً بالعيد القومى مسيرة محافظ المنوفية وسط شباب الجامعات بالإعلام
المنوفية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، المسيرة الشبابية إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من شباب المدارس والجامعات.


وانطلقت المسيرة بداية من الإستاد الرياضى بشبين الكوم، مروراً بديوان عام المحافظة، وتقدم المحافظ المسيرة وسط أبنائه طلاب المدارس والجامعات من حاملى الأعلام ، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية العديد من المقطوعات الموسيقية الوطنية، كما تضمنت المسيرة الأغانى الوطنية وعرض فقرة التنورة إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه لشعب المنوفية بهذه المناسبة العظيمة، معرباً عن سعادتة البالغة بهذا اليوم الذى جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم، وأن هذه الذكرى لن ينساها العالم أجمع فدنشواى قرية مصرية هزت عرش إمبراطورية الإحتلال الإنجليزى، مشيراً إلى الدور الرائد الذى لعبه أبناء المنوفية على مر العصور ابتداءً بدنشواى وما قبلها وحتى الآن.


كما أوضح المحافظ على أن شعب المنوفية نسيج واحد ويداً واحدة يعى ويقدر الحفاظ على وطنه، مضيفا أن هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدا نحتفل به بما يعزز قيم الإنتماء وترسيخ الوطنية فى قلوب المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يعم علينا وعلى مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى نهاية الإحتفال حرص محافظ المنوفية على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين تزامناً بالإحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (2)
احتفال محافظ المنوفية بعيد المحافظة القومى 

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (3)
عروض التنورة بمسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (4)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (5)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (6)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام 

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (7)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام 

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (9)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (10)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام 

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (11)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام 

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (12)
مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب والطلاب

 

مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام (13)
عروض التنورة باحتفلات محافظة المنوفية بعيدها القومى 

 


محافظ المنوفيه

عيد المنوفية القومى

مسيرة محافظ المنوفية

المسيرة الشبابية بالمنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ المنوفية بكنيسة العذراء

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:04 م

محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى بالشهداء ومتحف الرئيس السادات بتلا

الأحد، 09 يونيو 2019 06:46 م

صور.. محافظ المنوفية يتفقد محيط عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 11:01 ص

شباب قرية دروة بأشمون محافظة المنوفية يزينون بيوتهم بالألوان والرسومات

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص

صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل الإفطار الجماعى لقوات الأمن بقويسنا

الأحد، 02 يونيو 2019 10:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة