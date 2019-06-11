‏صور .. محافظ المنوفية يتقدم المسيرة الشبابية إحتفالاً بالعيد القومى

المنوفية – فريق المحافظات

تقدم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، المسيرة الشبابية إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من شباب المدارس والجامعات.



وانطلقت المسيرة بداية من الإستاد الرياضى بشبين الكوم، مروراً بديوان عام المحافظة، وتقدم المحافظ المسيرة وسط أبنائه طلاب المدارس والجامعات من حاملى الأعلام ، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية العديد من المقطوعات الموسيقية الوطنية، كما تضمنت المسيرة الأغانى الوطنية وعرض فقرة التنورة إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه لشعب المنوفية بهذه المناسبة العظيمة، معرباً عن سعادتة البالغة بهذا اليوم الذى جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم، وأن هذه الذكرى لن ينساها العالم أجمع فدنشواى قرية مصرية هزت عرش إمبراطورية الإحتلال الإنجليزى، مشيراً إلى الدور الرائد الذى لعبه أبناء المنوفية على مر العصور ابتداءً بدنشواى وما قبلها وحتى الآن.



كما أوضح المحافظ على أن شعب المنوفية نسيج واحد ويداً واحدة يعى ويقدر الحفاظ على وطنه، مضيفا أن هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدا نحتفل به بما يعزز قيم الإنتماء وترسيخ الوطنية فى قلوب المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يعم علينا وعلى مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى نهاية الإحتفال حرص محافظ المنوفية على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين تزامناً بالإحتفال بالعيد القومى للمحافظة.



احتفال محافظ المنوفية بعيد المحافظة القومى



عروض التنورة بمسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب بالإعلام



مسيرة محافظ المنوفية وسط الشباب والطلاب