٥ نصائح تساعدك على تخفيف تورم الساقين منها شرب المياه

كتبت فاطمة خليل

تورم الساقين من المشاكل الصحية الشائعة وسببها الإجهاد أو مشاكل في الدورة الدموية أو احتباس السوائل، وعادةً ما تصيب هذه الأعراض النساء وتوصف بإنها إحساس بالثقل يجعل من الصعب أحيانًا الحركة ويسبب الألم أيضا، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتخفيف تورم الساقين، بحسب ما ذكر موقع step to health .



１- ارفع ساقيك لأعلى يمكن أن يساعد وضع ساقيك على سطح مرتفع لبضع دقائق على تنشيط الدورة الدموية، بهذه الطريقة، يمكن بسهولة تدفق الدم مرة أخرى إلى القلب.

بالإضافة إلى ذلك، هذا التمرين البسيط يريح العضلات ويقلل التوتر في ساقيك.



２- ارتداء أحذية مريحة استخدام الأحذية المريحة والتهوية يمكن أن يقلل من تكرار التورم، لذلك بدلاً من ارتداء الكعب والأحذية الضيقة، اختر الأحذية المناسبة والمريحة لقدميك. ３- زيادة شرب المياه إن شرب ما بين 6 و 8 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الاختلالات الالتهابية التي تسبب عدم الراحة في الأطراف السفلية، وشرب الماء يحفز التخلص السليم من السوائل المحتجزة في الأنسجة. ４- الاستحمام بالماء البارد