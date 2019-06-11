٥ نصائح تساعدك على تخفيف تورم الساقين منها شرب المياه

１- ارفع ساقيك لأعلىيمكن أن يساعد وضع ساقيك على سطح مرتفع لبضع دقائق على تنشيط الدورة الدموية، بهذه الطريقة، يمكن بسهولة تدفق الدم مرة أخرى إلى القلب.
２- ارتداء أحذية مريحة
استخدام الأحذية المريحة والتهوية يمكن أن يقلل من تكرار التورم، لذلك بدلاً من ارتداء الكعب والأحذية الضيقة، اختر الأحذية المناسبة والمريحة لقدميك.
３- زيادة شرب المياه
إن شرب ما بين 6 و 8 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الاختلالات الالتهابية التي تسبب عدم الراحة في الأطراف السفلية، وشرب الماء يحفز التخلص السليم من السوائل المحتجزة في الأنسجة.
４- الاستحمام بالماء البارد
５- تناول مدرات البول الطبيعيةتعتبرالأطعمة المدرة للبول مثل الأناناس والكرفس والخرشوف مثالية لمحاربة احتباس السوائل في الساقين، هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكلى ، ونتيجة لذلك زيادة تنظيم السائل إنتاج البول.
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