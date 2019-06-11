٥ أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال.. أبرزها هشاشة العظام

كتبت فاطمة خليل

هناك الكثير من الأمراض التى تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب تليف الكبد والشلل الرعاش وسرطان القولون والإصابات الجسدية، بحسب ما ذكر موقع betternutrition، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التى تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.

1- التهابات المسالك البولية السبب الرئيسي في إصابة النساء بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال هو أن مجرى البول - القناة التي يمر البول خلالها من الجسم - أقصر عند النساء وأقرب من فتحة الشرج ، فمن السهل على البكتيريا أن تذهب إلى الجهاز البولي وتسبب العدوى وكذلك طرق تحديد النسل ، مثل اللولب يمكن أن تسهم أيضًا في المشكلة. ٢- أمراض المناعة الذاتية إن الحالات التي يهاجم فيها الجسم خلاياه وأنسجته تصيب النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال ، كما أنهن من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة بين النساء، كما أن النساء أكثر عرضة بنسبة 10 أضعاف للإصابة بالتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تتميز بزيادة الوزن واليدين والقدمين الباردة والاكتئاب والإمساك والتعب والشعر الرقيق. إن الحالات التي يهاجم فيها الجسم خلاياه وأنسجته تصيب النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال ، كما أنهن من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة بين النساء، كما أن النساء أكثر عرضة بنسبة 10 أضعاف للإصابة بالتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تتميز بزيادة الوزن واليدين والقدمين الباردة والاكتئاب والإمساك والتعب والشعر الرقيق.