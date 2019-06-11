٥ أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال.. أبرزها هشاشة العظام

1- التهابات المسالك البولية
السبب الرئيسي في إصابة النساء بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال هو أن مجرى البول - القناة التي يمر البول خلالها من الجسم - أقصر عند النساء وأقرب من فتحة الشرج ، فمن السهل على البكتيريا أن تذهب إلى الجهاز البولي وتسبب العدوى وكذلك طرق تحديد النسل ، مثل اللولب يمكن أن تسهم أيضًا في المشكلة.
٢- أمراض المناعة الذاتيةإن الحالات التي يهاجم فيها الجسم خلاياه وأنسجته تصيب النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال ، كما أنهن من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة بين النساء، كما أن النساء أكثر عرضة بنسبة 10 أضعاف للإصابة بالتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تتميز بزيادة الوزن واليدين والقدمين الباردة والاكتئاب والإمساك والتعب والشعر الرقيق.
٣- مرض الزهايمر
ما يقرب من ثلثي الأمريكيين المشخصين بالزهايمر هم من النساء، والنساء في الستينيات من العمر كن أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، يعتقد أن الوراثة والهرمونات تلعب دورًا مهمًا - تشير الدراسات إلى أن هرمون الاستروجين يحمي من بيتا أميلويد ، وهو مركب يتراكم في الدماغ ، ويعطل التواصل ويقتل خلايا الدماغ. عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين أثناء وبعد انقطاع الطمث ، تكون النساء أكثر عرضة للخطر.
4- اضطرابات الأكليؤثر فقدان الشهية والشره المرضي وغيره من اضطرابات الأكل على عشرة أضعاف عدد النساء مقارنة بالرجال ، ويموت عدد أكبر من النساء بسبب مرض فقدان الشهية. يعتقد الباحثون أن الهرمونات وتقبل شكل الجسم تلعب جميعها دورًا في اضطرابات الأكل.
٥- هشاشة العظامأكثر شيوعًا بين النساء أربع مرات مقارنة بالرجال، عادة ما يكون لدى النساء عظام أصغر وأرق ، وتميل النساء إلى فقدان العظام في سن أصغر وبسرعة أكبر من الرجال. كما أن الإستروجين يحمي العظام ، لذلك عندما تنخفض مستويات الإستروجين بشكل حاد أثناء انقطاع الطمث ، تكون النساء عرضة لخطر فقد العظام وهشاشة العظام.
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