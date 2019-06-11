سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

يمنى يحصل على 4 ملايين دولار تعويضا بسبب بن لادن.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:30 ص
يمنى يحصل على 4 ملايين دولار تعويضا بسبب بن لادن.. اعرف التفاصيل بن لادن
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية بمنح رجل يمنى المولد تعويضا قدره 4.7 ​​مليون دولار، بعد أن تعرض للضرب والتنمر من قبل زميل فى العمل كان قد وصفه مرارا بأنه "بن لادن" و"إرهابى".

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن أسامة صالح كان يحصل على  حوالى 7 دولارات فى الساعة كعامل بالمخزن فى متجر ملابس "بريتى غيرل" للسيدات فى حى نيكربروكر إيف في بروكلين بمدينة نيويورك، لكنه أصبح مليونيرا لأن رؤساءه لم يفعلوا شيئا لوقف التعصب والإشارات إلى مناداته بـ"أسامة بن لادن"، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال صالح البالغ من العمر 27 عاما لصحيفة "نيويورك ديلى نيوز" بعد صدور حكم الجمعة فى محكمة بروكلين الفدرالية: "الوصف بأننى إرهابى وبن لادن هو بمثابة إهانة لى ولعملى".

والشخص الذى اعتاد على إيذاء صالح يدعى جيمس روبنسون، وهو حارس أمن فى المتجر كان يعلن أنه يكره العرب، ويقول إنهم "قذرون"، وأن صالح يجب أن يعود إلى اليمن.

وأقر روبنسون بأنه مذنب بالاعتداء على صالح فى مخزن الطابق السفلى، مما أسفر عن إحداث كسور به.

ويدعى صالح أنه لا يزال يعانى من مشاكل فى السمع وصعوبة فى المضغ والأكل، نتيجة الضربة القاسية التى تعرض لها من زميله.


اسامة بن لادن

اليمن

الولايات المتحدة

تنمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بن لادن البوذى" .. ميانمار تصدر مذكرة اعتقال بحق راهب مثير للجدل

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:21 م

شاهد..نشأت الديهى يكشف أخطر مقوله للإرهابى عبد الله عزام الأب الروحى لـ " بن لادن"

الإثنين، 27 مايو 2019 02:40 ص

3 سيناريوهات محتملة للإرهاب فى السنوات المقبلة ..خبير اسبانى يتوقع تولى حمزة بن لادن قيادة القاعدة.. سجون أوروبا نقطة انطلاق جديدة بعد السيطرة على "منابر التطرف".. وتراجع محتمل لنفوذ "داعش"

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 ص

هل يكرر أبو بكر البغدادى سيناريو أسامة بن لادن؟ فيديو زعيم داعش يؤكد نجاته واستمرار تنظيمه.. يقدم دعما معنويا لأتباعه فى العالم.. ويقر بهجمات سريلانكا انتقاما لهزيمته فى سوريا.. وخبراء: لا يزال يشكل خطرا كبيرا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة