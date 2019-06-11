وفاة أرملة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق الراحل كيم داى-جونج

وكالات الأنباء

توفيت لى هي- هو، أرملة الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق، كيم داي-جونج، عن عمر ناهز 96 عاما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، عن مساعدين لها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن "لي" – التى عملت كرئيسة لمركز "كيم داى جونج للسلام"، الذى أسسه زوجها لتعزيز المصالحة بين الكوريين والسلام العالمى ومكافحة الفقر فى العالم - كان قد تم نقلها إلى مستشفى فى سول بسبب معاناتها من سرطان الكبد.





ومن جانبه، قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن : إن كوريا الجنوبية قد فقدت "شخصا عظيما"، بالإشارة إلى "لي"، حيث قام بنشر تعليقه على موقعى "توتير" و"فيس بوك" فور إعلان نبأ الوفاة، أثناء زيارته العاصمة الفنلندية، هلسنكي.





وقال الرئيس الكورى الجنوبى عن "لي"، التى كانت من الجيل الأول من ناشطات الحركة النسوية فى كوريا الجنوبية، والتى كرست نفسها لحملات الدفاع عن حقوق المرأة: "سنودع اليوم شخصية عظيمة عاشت من أجل النساء عبر حياتها ".





وكان زوج "لي" الراحل، الذى توفى فى عام 2009، شغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2003، حيث عُرف بسياسته، "الشمس المشرقة"، فى التعامل مع كوريا الشمالية.





ورافقت "لي" زوجها إلى بيونج يانج فى عام 2000، لحضور القمة التاريخية الأولى بين الكوريتين مع الزعيم الكورى الشمالى آنذاك، كيم جونج إيل. وفاز كيم داى جونج بجائزة نوبل للسلام فى وقت لاحق من ذلك العام.





وبعد وفاة زوجها، قامت لى برحلتين إلى كوريا الشمالية فى عامى 2011 و2015 من أجل مواصلة الضغط للمصالحة بين الكوريتين.





وزارت لى كوريا الشمالية فى ديسمبر عام 2011، لتقديم التعازى فى وفاة الزعيم الكورى الشمالى السابق كيم جونج-إيل، معبرة عن أملها فى أن تسهم زيارتها فى تحسين العلاقات بين الكوريتين.