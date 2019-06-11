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وزير داخلية بريطانيا: أختار الخروج من الاتحاد دون اتفاق حال أصبحت رئيسا للوزراء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:50 م
وزير داخلية بريطانيا: أختار الخروج من الاتحاد دون اتفاق حال أصبحت رئيسا للوزراء ساجد جاويد
(رويترز)

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قال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين وتولى رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه إذا كان يتعين عليه الاختيار بين الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق أو البقاء فيه فسوف يختار خروجا بدون اتفاق.

يأتي هذا التصريح بعد يوم من بدء السباق الرسمي على زعامة حزب المحافظين وبالتالي اختيار خليفة لزعيمة الحزب المستقيلة تيريزا ماي.

وبدأ عدد من المرشحين لخلافة ماي حملاتهم الانتخابية أمس الاثنين، حيث تعهدوا بحل أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة 7 يونيو بعدما فشلت ثلاث مرات في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها للخروج من الاتحاد الذي كان من المفترض أن يفصل البلاد بسلاسة عن التكتل ويعالج أكبر أزمة سياسية تواجهها بريطانيا منذ زمن.

 


ساجد جاويد

بريطانيا

وزير الداخلية البريطانى

انتخابات

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