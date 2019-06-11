وزير خارجية إيطاليا: لا ترشح للاتحاد الأوروبى حالياً لكننى لا أستبعده

قال وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى "ليس لدى أى ترشيح على الإطلاق حاليا للإتحاد الأوروبى ، و"إنه خيار يتعين على الحكومة أن تتخذه، لكن أنا لا أستبعد ذلك".

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية فقال رداً على سؤال حول التعيينات الأوروبية المقبلة، على هامش المنتدى الدبلوماسى لجامعة لويس فى روما ، فى اشارة الى ترشيحه المحتمل لدور مفوض أوروبى، أضاف وزير الخارجية "سيكون من الضرورى فهم ماهية التوجيهات ومن سيتعين رئيساً للمفوضية".

وتابع موافيرو "أنا أؤدى دور وزير الخارجية فى هذه اللحظة، وهو التزام مهم ينبغى المضى فيه قدماً"، وخلص إلى القول "أنا مستعد لكننى لست مرشحًا على الإطلاق لأى منصب فى المحافل الأوروبية".