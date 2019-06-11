وزير الدفاع التونسى: الوضع الأمنى مستقر ومستمرون فى مكافحة آفة الإرهاب

تونس أ ش أ

أكد وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، أن الوضع الأمنى مستقر وأن البلاد تعيش أفضل فترة استقرار أمنى منذ سنوات، مشيرا إلى أن أمن البلاد فى تحسّن ملحوظ من سنة إلى أخرى.

وقال الوزير ، فى تصريحات خلال المعرض الثقافى الذى أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، إن كل المناسبات التى عاشتها البلاد خاصة تنظيم القمة العربية، مضت بشكل إيجابي، موضحا أن الوضع المضطرب يشمل المنطقة بأكملها وليس فقط ليبيا.

وأشار الزبيدى إلى أن الحدود التونسية مع ليبيا مُؤمّنة بفضل اليقظة الأمنية وأن البلاد فى حالة استعداد لكل المخاطر، لافتا إلى أن "ليبيا تعيش تدخلات أجنبية تتداخل فيها مصالح مختلفة وأن تونس تقف على نفس المسافة من كل الأطراف"، وأوضح الزبيدى أنه رغم النجاحات الأمنية والعسكرية، فإن تونس لم تقض نهائيا على آفة الإرهاب.