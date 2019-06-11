وزير الداخلية: تشديد الإجراءات الأمنية استعدادا للمنتدى الإفريقى بشرم الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله اليوم الثلاثاء، لمدينة شرم الشيخ جولة ميدانية، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد.

وتفقد وزير الداخلية عددا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم فى تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية، واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة ، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانياً.