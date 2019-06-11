سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

وزير الداخلية: تشديد الإجراءات الأمنية استعدادا للمنتدى الإفريقى بشرم الشيخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:21 م
وزير الداخلية: تشديد الإجراءات الأمنية استعدادا للمنتدى الإفريقى بشرم الشيخ جولة ميدانية لوزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله اليوم الثلاثاء، لمدينة شرم الشيخ جولة ميدانية، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد.
 
وتفقد وزير الداخلية عددا من  نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم فى تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية، واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.
 
ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة ، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانياً.
 
 
 
جولة ميدانية لوزير الداخلية (1)
جولة ميدانية لوزير الداخلية

جولة ميدانية لوزير الداخلية (2)
جولة ميدانية لوزير الداخلية

جولة ميدانية لوزير الداخلية (3)
جولة ميدانية لوزير الداخلية 

جولة ميدانية لوزير الداخلية (4)
جولة ميدانية لوزير الداخلية 

جولة ميدانية لوزير الداخلية (5)
جولة ميدانية لوزير الداخلية 

جولة ميدانية لوزير الداخلية (6)
جولة ميدانية لوزير الداخلية

 


منتدى مكافحة الفساد

شرم الشيخ

وزير الداخلية

جولة وزير الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطار القاهرة يستقبل وفدى موريتانيا وغينيا المشاركين فى المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:21 م

دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة عن الآليات الدستورية والقانونية لمكافحة الفساد..نصوص الدستور الحاكمة والنظام الاقتصادى المصرى قائم على الشفافية والحوكمة.. مصر قدمت نموذجا لترشيد الإنفاق العام فى التعاقدات الحكومية

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:30 م

صور.. ننشر أجندة فعاليات المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:03 م

صور.. تعرف على الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة