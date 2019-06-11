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وزير الإعلام اليمنى: فضيحة جديدة ترتكبها منظمة دولية!

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:48 م
وزير الإعلام اليمنى: فضيحة جديدة ترتكبها منظمة دولية! وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا

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قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا قدم وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن إلى المليشيا الحوثية، ضمن فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية، وتجاوز خطير للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية

أضاف الأريانى، إن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد اعتراف برنامج الأغذية العالمي بسرقة المليشيا الحوثية مواد الإغاثة وتحويلها إلى غير المستحقين والتسبب في كارثة المجاعة في اليمن، وهو ما يؤكد رضوخ بعثة البرنامج في صنعاء للابتزاز وانصياعها للضغوط التي مارستها المليشيا خلال الفترة الماضية

وطالب الأريانى بعثة برنامج الغذاء العالمي في اليمن بسرعة تلافي هذا التجاوز الخطير وغير المسئول والذي يمثل انقلابا على إرادة اليمنيين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، والإلتزام بالقانون الدولي والتقيد بالقواعد الدبلوماسية التي تنظم مثل هذه الإجراءات.


اليمن

وزير الاعلام اليمنى

الحوثى

الامم المتحدة

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