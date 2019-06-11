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وزارة الاتصالات: حققنا نسبة نمو 15% فى 9 شهور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:11 م
وزارة الاتصالات: حققنا نسبة نمو 15% فى 9 شهور أبراج محمول وسط المساكن
كتبت هبة السيد

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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي Tech Invest3 أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نسب نمو جيدة خلال الشهور التسعة الماضية بلغت في متوسطها 15%، بزيادة قدرها 3% عما هو متوقع لنمو القطاع.
 
وتسعى وزارة الاتصالات جاهدة لبذل جهدها في نشر التكنولوجيا في كل ربوع الجمهورية من خلال الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في دعم منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن خطة وزارة الاتصالات تستهدف بناء قاعدة قوية من الشباب المصري المتدرب على أعلى مستوى احترافي، علاوة على دعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي، البلوك شين، الأمن السيبراني. 
 
وفي كلمة الوزارة بالمؤتمر ذكرت أنها تمتلك خطة طموحة لمواجهة التحديات القائمة من خلال تطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن مصر قادرة أن تصبح في مقدمة دول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال بناء قاعدة عريضة من القدرات والمهارات، حيث تقوم وزارة الاتصالات ببناء 8 مجمعات للإبداع في 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، كما بدأت الوزارة في إنشاء أكاديمية رقمية تضم 1000 ساعة من المحاضرات يقدمها عدد من الخبراء المتخصصين.
 
وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر والذي شارك فيه قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منهم المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الاسبق، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد. 
 
 

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