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هواوى تشحن 1 مليون هاتف ذكى مُدعم بنظام تشغيل HongMeng

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:01 م
هواوى تشحن 1 مليون هاتف ذكى مُدعم بنظام تشغيل HongMeng هواوى
كتبت هبة السيد

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استطاعت هواوى العالمية أن تشحن مليون هاتف ذكى يدعم نظام التشغيل الخاص بالشركة والذى يسمى HongMeng وفقا لما نقله الموقع العالمى Gsmarena.com.

 

ووفقا لبعض تقارير لشركة Rosenblatt Securities المتخصصة فى قطاع الأمن، فإن هواوى انتهت من اختبار الأجهزة التى تم التجهيز لطرحها بالأسواق دون معرفة ما إذا كانت هذه الهواتف موجودة حاليًا بالأسواق أو سيتم طرحها وتطويرها فيما بعد الا أن التقرير ذكر أن نظام التشغيل الخاص بهواوى سيكون متوافق تمامًا مع جميع تطبيقات Android بالإضافة إلى أنه مُدعم بمزايا أمنية أكثر للحفاظ على البيانات الشخصية للمستخدمين.

 

وفى هذه الأثناء صرح "ريتشارد يو"، المدير التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلك لموقع The China Daily العالمى معلقًا على نظام التشغيل التى صممته هواوى، بأنه سيتم إطلاقه فى فصل الخريف القادم أو فى فصل الربيع القادم على أقصى تقدير.

 

وقال "يو" على محادثة WeChat group مع مجموعة من خبراء الانترنت بأن نظام التشغيل الجديد من هواوى سيدعم الهواتف الذكية، الحواسب الشخصية، الأجهزة اللوحية، التلفزيونات، السيارات، الأجهزة القابلة للارتداء وأى جهاز أخر يمكن أن يدعم نظام تشغيل.

 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة قررت تأجيل حظر المعاملات التجارية مع هواوى لمدة 90 يوم بداية من يوم 20 مايو، فإن هواوى لن تنتظر للوصول إلى حلول مع الولايات المتحدة، فعملت رائدة التكنولوجيا الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها الذى كان ضمن خططها المستقبلية لسنوات ماضية.

 

 ووفقًا لموقع Huawei Central، فإن العلامة التجارية HongMeng لاقت قبول العديد من الأسواق العالمية فى مختلف المناطق مثل كندا، أوروبا، كوريا الجنوبية والمكسيك.

 

 


هواوى

Huawei

الصين

الولايات المتحدة

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