وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الثلاثاء أن شركة تطوير محطات السكك الحديدية الهندية أبرمت اتفاقا مع شركة السكك الحديدية الفرنسية، ستقدم بموجبه وكالة التنمية الفرنسية منحة تصل إلى 700 ألف يورو لدعم برنامج تطوير محطات السكك الحديدية في الهند.

وقد حضر وزير الدولة الهندي للسكك الحديدية سوريش أنجادي ووزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان بابتيست لوموين توقيع الاتفاقية، حيث قال أنجادي إن البلدين لديهما شراكة قوية وطويلة الأمد في قطاع السكك الحديدية، متوقعا أن يقطع هذا الجهد شوطا طويلا في تعزيز التعاون الهندي الفرنسي، ومساعدة السكك الحديدية الهندية على جعل محطاتها تعمل وفقا للمعايير العالمية.