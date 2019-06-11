ننشر صور وأسماء العشر الأوائل فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصلت اليوم السابع على أسماء وصور العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد البحر الأحمر، بعد أن أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر نسبة نجاح الإعدادية بواقع 76%، وكانت أسماء العشرة الأوائل كتالى.

1- محمد سعيد على حسن، الطالب بمعهد الغردقة النموذجى والحاصل على مجموع درجات 498 بنسبة 97.64%

2- كريم محمود محمد محمود، الطالب بمعهد راس غارب النموذجي، والحاصل على مجموع درجات 495.5 بنسبة 97.15 %

3- بسنت عمر سليمان، الطالبة بمعهد راس غارب النموذجي، والحاصلة علط مجموع 493.5 بنسبة 96.76 %

4- منه الله صلاح الدسوقي، الطالبة بمعهد الغردقة النموذجى مجموع 491.5 بنسبة 96.37%.

5- بسملة ايهاب حسن، الطالبة بمعهد رأس غارب النموذجي، بمجموع 489.5 بنسبة 95.98%.

6- احمد وليد احمد الرفاعى، الطالب بمعهد سفاجا النموذجي، بمجموع 485.5 بنسبة 95.19%.

7- زياد الحسن عباس مسعود، معهد رأس غارب النموذجي، بمجموع 485 درجة بنسبة 95%.

8- منار طه محمد طه، معهد فتيات الغردقة، مجموع درجات 481 درجة بنسبة 94.31%

9- يارا عادل عبد القادر، معهد الغردقة النموذجى مجموع درجات 480، بنسبة 94.11%

10- روان ياسر إبراهيم، معهد راس غارب النموذجي، بمجموع درجات، 479.5 بنسبة 94.10%.

وبالنسبة للمكفوفين حصلت الطالبة، سارة محمود طاهر على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية الإزهرية مكفوفين بنسبة 78.60% بمجموع 354 درجة.



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر