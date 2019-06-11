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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر طقس حار - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:- 
الصغرى العظمى 
القاهرة 24 37 
شبين الكوم 23 36 
طنطا 23 36 
دمنهور 21 34 
الإسكندرية 22 29 
بلطيم 21 29 
مطروح 21 27 
السلوم 20 30 
سيوة 21 38 
بورسعيد 23 30 
دمياط 22 29 
الزقازيق 22 37 
الاسماعيلية 22 37 
السويس 23 36 
العريش 19 36 
رفح 20 35 
رأس سدر 23 38 
نخل 17 37 
نويبع 26 35 
طابا 22 35 
كاترين 16 32 
الطور 25 35 
شرم الشيخ 25 37 
الغردقة 26 36 
مرسى علم 26 35 
الفيوم 23 37 
بنى سويف 23 38 
المنيا 23 38 
أسيوط 24 38 
سوهاج 24 39 
قنا 25 39 
الأقصر 25 40 
أسوان 28 40 
أبوسمبل 26 40 
الوادى الجديد 20 41 
شلاتين 24 36 
ابو رماد 25 35 
حلايب 25 34 
رأس حدربة 26 33 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:- 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 31 44 
المدينة 29 42 
الرياض 30 45 
المنامة 34 42 
أبوظبى 32 43 
الدوحة 32 43 
الكويت 32 49 
دمشق 16 33 
بيروت 22 29 
عمان 18 32 
القدس 19 30 
غزة 22 32 
بغداد 28 45 
مسقط 33 39 
صنعاء 16 30 
الخرطوم 29 38 
طرابلس 27 36 
تونس 20 31 
الجزائر 15 23 
الرباط 11 22 
نواكشوط 22 33 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
الصغرى العظمى 
أنقرة 14 26 
اسطنبول 21 27 
اسلام اباد 24 39 
نيودلهى 31 44 
جاكرتا 26 34 
بكين 20 32 
كوالالمبور 25 33 
طوكيو 16 21 
أثينا 19 29 
روما 16 29 
باريس 10 18 
مدريد 11 25 
برلين 18 29 
لندن 11 16 
مونتريال 12 26 
موسكو 16 28 
نيويورك 15 24 
واشنطن 16 27


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