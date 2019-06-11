ننشر الصورة الأولى لنزار زكا المفرج عنه فى إيران مع مدير الأمن العام اللبنانى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشر المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم مصطحبا اللبنانى نزار زكا الذى أفرج عنه للتو من إيران، بعد أن تكللت جهود رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون بالنجاح فى الإفراج عنه وعودته إلى بلاده.

ونشر حساب الأمن العام اللبناني صورة على تويتر يظهر فيها اللواء عباس ابراهيم في الطريق من طهران الى لبنان يرافقه نزار زكا بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية، على أن يتوجها عند الوصول الى قصر بعبدا.

وغادر نزار زكا المحتجز اللبنانى فى إيران طهران في طريقه إلى بيروت، بعد أن أعلن المتحدث باسم القضاء الإيرانى، غلام حسين إسماعيلى، قد أعلن الثلاثاء، أن طهران ستسلم اللبنانى المحتجز نزار زكا إلى لبنان.

واحتجز زكا فى إيران عام 2015، وحُكم عليه فى 2016 بالسجن عشر سنوات، ودفع غرامة 4.2 مليون دولار، بتهمة التآمر على الدولة".