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ننشر أسماء المصابين فى حادث السير بحوش عيسى بالبحيرة .. صور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:11 م
ننشر أسماء المصابين فى حادث السير بحوش عيسى بالبحيرة .. صور المصابين بحادث البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، لمصابى حادث التصادم المروع، الذى وقع صباح اليوم بمركز حوش عيسى.
 
وأضاف أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين، مع رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفى حوش عيسى تحسبا لأى أحداث طارئة.
 
وكان مركز حوش عيسى بالبحيرة، قد شهد حادث سير مروع صباح اليوم على طريق حوش عيسى – الدلنجات "طريق الحاجر"، بسبب اصطدام سيارة نصف نقل مع سيارة ميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بإحدى الترع، ومصرع 8 فتيات من العمالة الزراعية وإصابة 16 آخرين. 
 
يأتى أسماء المتوفين على النحو الاتى: وهم "نورة عيد يوسف محمد"، و "فرحة محمود شحاته"، و "نورهان إبراهيم مسعود"، و "يسرا عبد الرحمن صابر"، و "إيمان صبري عبد العزيز"، و "رحمة محمد ابراهيم"، و "رحمة رجب عبد الحفيظ"، وارتفع عدد الضحايا إلى 8 بعد وفاة احدى المصابين متأثرة بجراحها . 
 
كما تسبب الحادث، فى إصابة 16 آخرين، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم لمستشفى حوش عيسى المركزي، ما عدا حالة واحدة مصابة بإسفكسيا الغرق، وتم تحويلها لمستشفي دمنهور التعليمي.
 
يأتى اسماء المصابين على النحو الاتى، وهم "نادية مدحت رياض" 17 سنة، و "حسام محمود شحاته" 26 سنة، و "ياسمين خميس عبد الرحمن" 18 سنة، و "مايسة محمد عبد الونيس" 14 سنة، و "منه ربيع عبد المنعم" 14 سنة، و "نيفين شعبان ابوزيد" 14 سنة، و "فاطمة سعد محمود" 22 سنة، و "شريهان عبد القوى غالى" 15 سنة، و "نرمين مصطفى عبد الوكيل" 13 سنة، و "مارلين مصطفى عبد الوكيل" 13 سنة و "أميرة محمد عبد الوكيل" 14 سنة، و "أسماء نجاح عبد الصمد القمحاوى" 15 سنة، و "شيماء ربيع عبد المنعم"، و "كريمه الشافعي بساط" 25 سنة.
 
المصابين بحادث البحيره (2)
المصابين بحادث البحيرة

المصابين بحادث البحيره (3)
المصابين بحادث البحيرة

المصابين بحادث البحيره (4)
المصابين بحادث البحيرة

المصابين بحادث البحيره (5)
المصابين بحادث البحيرة

المصابين بحادث البحيره (6)
المصابين بحادث البحيرة

المصابين بحادث البحيرة (1)
المصابين بحادث البحيرة
 

اخبار البحيرة

حوش عيسى

حادث تصادم

صحة البحيرة

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