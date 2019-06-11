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نزوح أكثر من 13 ألف أسرة جراء الاشتباكات بين طالبان وداعش بإقليم أفغانى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:19 م
نزوح أكثر من 13 ألف أسرة جراء الاشتباكات بين طالبان وداعش بإقليم أفغانى حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أكد مسؤولون محليون بإقليم ننجرهار الأفغانى، نزوح ما يصل إلى 13 ألفا و300 أسرة من منطقتين رئيسيتين بالإقليم على مدار الـ45 يومًا الماضية، جراء الاشتباكات العنيفة بين حركة طالبان ومسلحى تنظيم داعش الإرهابى.


وقال رئيس مديرية اللاجئين وإعادة التوطين بالإقليم نجيب الله قيومي - وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن 13 ألف أسرة على الأقل نزحت بسبب الاشتباكات في منطقتي (شيرزاد - خوجياني) على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين واستقروا في ضواحي مدينة جلال آباد".


وأشار إلى أن بعض الأفراد من أسر النازحين يشتكون من أنهم يعيشون في أوضاع سيئة، داعين المنظمات المعنية إلى توفير الدعم اللازم لهم.

 


افغانستان

طالبان

داعش

حركه طالبان

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