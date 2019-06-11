نزار زكا عقب الإفراج عنه: تعرضت لكل أنواع التعذيب فى السجون الإيرانية

كتب عامر مصطفى

قال رجل الأعمال اللبناني، نزار زكا، إن الحرس الثورى الإيرانى هو من كان يتولى التحقيق معه وليس المخابرات الإيرانية، وفى بداية الاعتقال تعرضت لكل أنواع التعذيب من قبل الإيرانيين، موضحاً أن الصفقة التى تمت للإفراج عنه لبنانية خالصة، وأن سجيناً أمريكى الجنسية يدعى "وانغ" كان معتقلا معه فى إيران.

وأضاف نزار زكا، خلال تصريحات لفضائية العربية، أن مهمته المقبلة شرح ظروف المعتقلين فى إيران، مؤكداَ أنه لا يوجد أى احترام للمعاهدات الدولية فى إيران، ومشيرا إلى أن المعتقلان الأمريكى والبريطانى فى وضع صحى جيد لكن لديهما بعض المشاكل.