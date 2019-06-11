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نائب وزير الزراعة تبحث مع خبراء أمريكيين تطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م
نائب وزير الزراعة تبحث مع خبراء أمريكيين تطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة خبراء المجموعة الأميريكية  للميكروبيولوجى فى بداية مهمتهم فى مصر ضمن مشروع الجمعية المعنى بتطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن الصغيرة والقطاع الريفى ورفع وعى المربيين والمواطنين لممارسات الأمن الحيوى الجيدة.

عرضت "محرز" رؤية وزارة الزراعة وسياساتها لدعم تطوير مزارع الدواجن الصغيرة والتشجيع على ممارسات الأمن الحيوي بهذا القطاع والذي يمثل حوالى 70% من المزارع فى مصر، وتطرقت إلى أهمية الحفاظ على قطاع  الإنتاج الداجنى والذى يعمل به 3 ملايين مواطن.

واستعرض خبراء الجمعية الأميريكية للميكروبيولوجى أهداف المشروع وأهداف ورشة العمل التى ستنعقد هذا الأسبوع ضمن فعاليات المشروع وسيشارك فى الورشة  قطاعات وهيئات وزارة الزراعة المعنية بالإنتاج الداجنى وكذلك المعاهد البحثية والمعامل المرجعية المختصة.

وأكدت نائب وزير الزراعة على أن السياسة الحالية للوزارة تهدف إلى تشجيع صغار المربيين على تحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى النظام المغلق والشبه مغلق لمنع انتشار الأمراض بين المزارع وزيادة الإنتاجية من خلال تعظيم الأستفادة من وحدة المساحة بالمزرعة وبالتالى زيادة الإنتاج.

وعن قطاع الريفي للدواجن (الطيور المنزلية ) فقد أكدت نائب الوزير على أن أهمية هذا القطاع لما له من بعد اجتماعي حيث يستخدم معظم انتاجه والذي يبلغ حوالي 300 مليون طائر في العام وينتشر بجميع القرى المصرية في تأمين الغذاء للأسر المصرية وكذلك في كثير من الأحوال يعد مصدرا للدخل وان الوزارة بقطاعاتها حريصة على توعية المواطنيين بممارسات التربية المنزلية الأمنة لحماية المواطنين وابناءهم من التعرض لأي عدوى محتملة قد تنتقل لهم من الطيور في حالة اصابتها .

 

 


مزراع الدواجن

الأمان الحيوى

منتجى الدواجن

وفد امريكى

الخدمات البيطرية

الطيور المنزلية

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